Бывший боец UFC признался, что едва не заразился после секса с ВИЧ-положительной ринг-герл

Теги UFC Strikeforce средний вес (MMA) Тим Кеннеди Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Тим Кеннеди признался, что испугался за свое здоровье и прошел проверку на ВИЧ после того, как узнал, что переспал с ВИЧ-положительной ринг-герл.

По словам Кеннеди, он это произошло во время оргии, в которой участвовала ринг-герл, чье имя не называется.

В UFC Кеннеди пришел в статусе претендента на титул Strikeforce в среднем весе. В 2016 году он завершил карьеру бойца.

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