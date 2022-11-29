Бывший боец UFC признался, что едва не заразился после секса с ВИЧ-положительной ринг-герл
Бывший боец UFC Тим Кеннеди признался, что испугался за свое здоровье и прошел проверку на ВИЧ после того, как узнал, что переспал с ВИЧ-положительной ринг-герл.
По словам Кеннеди, он это произошло во время оргии, в которой участвовала ринг-герл, чье имя не называется.
В UFC Кеннеди пришел в статусе претендента на титул Strikeforce в среднем весе. В 2016 году он завершил карьеру бойца.
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