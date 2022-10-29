Стерлинг про бой с Сехудо: «Сейчас этот поединок никого не интересует»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался относительно боя с Генри Сехудо, который может состояться 11 февраля на UFC 284 в Австралии.
«Единственный бой, который сейчас меня меньше всего интересует, это бой против Сехудо. Я говорю это не для того, чтобы проявить в нему неуважение, а потому, что он уже давно не дрался.
Этот поединок заинтересует только несгибаемых фанатов ММА. К примеру, бой с Ти Джеем Диллашоу волновал всех. Или бой с Шоном О’Мэлли будет волновать всех.
Я хочу, чтобы люди были заинтересованы и хотели увидеть бой с бойцом, с которым у нас была бы конкуренция. Я за конкуренцию, но в то же время хочу, чтобы людям было интересно смотреть и небезразлично, с кем я дерусь.
Если люди не хотят это видеть, то зачем мне вообще драться с Генри? Вот почему я говорю, что ему нужно вернуться и надрать кому-то задницу. Давай, устрой бой. Это правильный способ организовать наш поединок.
Да, резюме Генри говорит само за себя, но сейчас этот бой никого не интересует», – уверен Стерлинг.
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