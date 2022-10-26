Сехудо – Стерлингу: «Привет, убогий Алджо. Подпиши контракт»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо бросил вызов чемпиону легчайшего дивизиона Алджамейну Стерлингу.

Ранее сообщалось, что американцы могут подраться 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.

«Привет, убогий Алджо. Твои последние три боя: победил Яна при помощи «Оскара», потом победил подарочным решением, а затем одолел бойца-инвалида. Подпиши контракт», – написал Сехудо.

Напомним, что Сехудо не дрался с мая 2020-го, когда завершил карьеру, победив Доминика Круза.

Бой Генри Сехудо – Алджамейн Стерлинг может состояться 11 февраля на UFC 284

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