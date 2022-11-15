Тайсон Фьюри: «Если бой с Усиком состоится, более чем вероятно, что это будет в Саудовской Аравии»

Чемпион WBC в тяжелом весе сообщил, что настроен провести бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Если мы заставим Усика, и он действительно захочет этого боя, то он станет моим следующим соперником после .

Если я одержу победу, и все будет хорошо, то я больше не рассматриваю никаких других вариантов. Но мы не можем считать своих цыплят, пока они не вылупятся.

Если бой с Усиком состоится, более чем вероятно, что это будет в Саудовской Аравии. Я пройду через него, а потому вернусь в Великобританию», – сказал Фьюри.

Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

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