Рой Джонс про бой Усик – Фьюри: «Произойти может все что угодно»
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Здесь сложно дать прогноз, потому что это очень хороший бой. Говорят, что большой хороший боксер победит маленького хорошего боксера, однако они оба очень хорошие бойцы с отличным IQ.
Так что произойти может все что угодно. Как правило, выбирают Фьюри, поскольку он больше, но всякое может случиться», – сказал Джонс.
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