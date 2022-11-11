Рой Джонс про бой Усик – Фьюри: «Произойти может все что угодно»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Здесь сложно дать прогноз, потому что это очень хороший бой. Говорят, что большой хороший боксер победит маленького хорошего боксера, однако они оба очень хорошие бойцы с отличным IQ.

Так что произойти может все что угодно. Как правило, выбирают Фьюри, поскольку он больше, но всякое может случиться», – сказал Джонс.

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