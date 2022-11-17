Фьюри про Усика: «У меня нулевой интерес к этому засранцу: никакой харизмы и личности. Не обращайте внимания на эту сосиску»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал про отношение к чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику.

«У меня нулевой интерес к этому засранцу: никакой харизмы и личности. Он побил бодибилдера, и тот создал ему определенный авторитет.

Я постоянно продолжаю называть его средневесом, но за этими разговорами стоят реальные факты. Когда я был тяжеловесом в любителях, я выступал в дивизионе 12 лет. Он же был средневесом, когда я дрался с тяжелом весе.

Его били бойцы вроде Шона Портера в 75 кг, в то время как я пацаном весил 115-116 кг. Поэтому я называю его средневесом.

Никакой средневес, рожденный своей матерью, даже не станет для меня вызовом. Не обращайте внимания на эту сосиску.

Не могу дождаться боя с ним. И не хочу слышать оправданий после того, как побью его», – сказал Фьюри.

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