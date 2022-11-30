Тайсон Фьюри: «Хотел бы провести 12 поединков в следующем году. Акция «Бомж в месяц» по всему миру»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о намерении драться раз в месяц в 2023 году.

«Хотел бы провести 12 поединков в следующем году. Акция «Бомж в месяц» по всему миру.

Хочу встретиться с Фрэнком Уорреном после следующего боя и подумать, что мы можем сделать.

Посмотрим, сможем ли мы провести акцию «Бомж в месяц», отправиться в разные места и подраться с кем-нибудь. Я могу поехать в Индию, Китай, Австралию, Индонезию, в африканские страны и просто драться с кем-то из местных жителей», – сказал Фьюри.

3 декабря Фьюри подерется с Дереком Чисорой в Лондоне.

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