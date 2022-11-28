Дрозд про бой Фьюри – Чисора: «Единственный шанс Дерека – если он хорошо попадет»

Бывший чемпион мира по боксу дал прогноз на бой чемпиона WBC в тяжелом весе и .

«Честно говоря, не вижу большой интриги в третьем бою Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, так как Фьюри может его спокойно разложить.

Единственный шанс Дерека – если он хорошо попадет. Однако боксер он достаточно неудобный, что показал бой с Александром Усиком.

Главные его сильные стороны в том, что он умеет терпеть и умеет устраивать драку», – считает Дрозд.

Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

Джошуа про бой Фьюри – Чисора: «Тайсону нужно отнестись к этому поединку очень серьезно, потому что это история»

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