Дрозд про бой Фьюри – Чисора: «Единственный шанс Дерека – если он хорошо попадет»
Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд дал прогноз на бой чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.
«Честно говоря, не вижу большой интриги в третьем бою Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, так как Фьюри может его спокойно разложить.
Единственный шанс Дерека – если он хорошо попадет. Однако боксер он достаточно неудобный, что показал бой с Александром Усиком.
Главные его сильные стороны в том, что он умеет терпеть и умеет устраивать драку», – считает Дрозд.
Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.
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