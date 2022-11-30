Масвидаль ответил на вызов Чендлера: «Чтобы драться за пояс BMF, нельзя быть лентяем»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на вызов Майкла Чендлера, который предложил ему подраться за пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).

«Майкл Чендлер – лентяй. Это первое, что он должен устранить, чтобы стать чемпионом BMF. Я видел, как он дрался с мальчиком Уиллом Бруксом – тот так сильно ударил этого ублюдка, что он сдался посреди боя. Потом повернулся, покачал головой и сказал: «Нет, я закончил бой».

BMF принадлежит мне. Чтобы драться за этот титул, нельзя быть лентяем. Ты можешь проиграть, но можешь отказаться драться в середине поединка. Нельзя просто развернуться и уйти.

Так что нет, наш бой не состоится. Чендлер, я знаю, что у тебя у тебя проблемы с восприятием мира и все такое, но этого не произойдет. Я просто не вижу награды за риск. Что я получу для себя, для карьеры, для семьи, если прибью этого парня? Мне не волнует этот бой», – сказал Масвидаль.

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