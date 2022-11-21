Чендлер хочет драться с Масвидалем за пояс BMF: «Скажите мне, кто сейчас крутейший ублюдок в UFC?»

Легковес UFC Майкл Чендлер хочет провести бой с за пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).

«Скажите мне, кто сейчас крутейший ублюдок в UFC? Если бы мы провели опрос прямо сейчас, за кого проголосовали бы фанаты?

У меня есть пара титулов, и я собираюсь добавить еще несколько. Этот пояс BMF отлично смотрелся бы рядом с ними. Я не особо раздумывал об этом поединке раньше, но попробуйте сказать, что это не дало бы толчок всему миру смешанных единоборств.

Майкл Чендлер против Хорхе Масвидаля за титул BMF! Скажите мне, что этот бой не заставит бурлить мир смешанных единоборств. «Скала» войдет в октагон с поясом BMF на плече, и через пятнадцать минут вручит его мне», – сказал Чендлер.

Масвидаль завоевал титул BMF в ноябре 2019-го, победив техническим нокаутом Нейта Диаза.

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