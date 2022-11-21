Майкл Чендлер: «Часто писаю кровью после боев, как-то она у меня была зеленой. Врачи не понимали, в чем дело»

Легковес UFC Майкл Чендлер рассказал о проблемах со здоровьем из-за участия в поединкам.

«Делаю маски для лица, каждый день в барокамере, делаю инфракрасную терапию, сауна, ледяные ванны, куча всякой противовоспалительной терапии, куркумы.

На следующее утро после боя я чихнул, и все мои мышцы заболели. Все тело изношено и побито от постоянных киков и ударов. Шея болит, челюсть, пресс.

Часто писаю кровью после боев, это норма для меня. После таких жестких 15 минут кровь в моче – это нормально. Боли нет, просто моча красная.

Как-то она у меня была зеленая. Я спрашивал кучу врачей и медицинских профессионалов, они не понимали, в чем дело», – сказал Чендлер.

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