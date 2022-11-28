Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой с Исмаиловым: «Есть переживания. Так вроде долго ждали, а так все быстро получилось»
Российский боец Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург, где 3 декабря состоится бой с Магомедом Исмаиловым на RCC 13.
— Прилетел с нормальным настроением, не через Москву же летел.
— А почему не прилетели пораньше?
— Так День матери был (в воскресенье), также день рождения у отца. Да и что тут рано то делать? И так считаю, что рано прилетели. Смотрите, сколько дней осталось.
— Есть ли переживания?
— Конечно, есть. Нас ждет ответственный поединок. Так вроде долго ждали, а так все быстро получилось.
— Сколько вам осталось сбросить для того, чтобы уложиться в вес 84 кг?
— Тут надо взвеситься. Думаю, где то 90 кг сейчас вешу, поэтому осталось 5,5–6 кг где то.
— До поединка осталось меньше недели, на сколько процентов оцените свою готовность?
— Ее сейчас нереально оценить. Всегда, когда оцениваешь, получается не очень. Надеюсь, что все будет нормально.
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