Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой с Исмаиловым: «Есть переживания. Так вроде долго ждали, а так все быстро получилось»

Российский боец прилетел в Екатеринбург, где 3 декабря состоится бой с на RCC 13.

— Прилетел с нормальным настроением, не через Москву же летел.

— А почему не прилетели пораньше?

— Так День матери был (в воскресенье), также день рождения у отца. Да и что тут рано то делать? И так считаю, что рано прилетели. Смотрите, сколько дней осталось.

— Есть ли переживания?

— Конечно, есть. Нас ждет ответственный поединок. Так вроде долго ждали, а так все быстро получилось.

— Сколько вам осталось сбросить для того, чтобы уложиться в вес 84 кг?

— Тут надо взвеситься. Думаю, где то 90 кг сейчас вешу, поэтому осталось 5,5–6 кг где то.

— До поединка осталось меньше недели, на сколько процентов оцените свою готовность?

— Ее сейчас нереально оценить. Всегда, когда оцениваешь, получается не очень. Надеюсь, что все будет нормально.

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