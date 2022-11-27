Чимаев – о хейте фанатов ММА: «Они не моя семья. Они ничего не могут сделать, когда я избиваю их любимцев»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что не беспокоится из-за неоднозначной репутации в среде любителей ММА.

«Это просто фанаты. Они не моя семья. Они не живут со мной и их мнения, это их проблема. Я просто делаю свою работу.

Неважно, что они говорят. Я просто иду в клетку и разбираю своих соперников. Они ничего не могут поделать, когда я избиваю парня, которого любят», – сказал «Борз».

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