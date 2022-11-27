Роган – о шансах Волкановски в бою с Махачевым: «Дрался ли Ислам с кем-то настолько быстрым?»
Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган заявил, что шансом Алекса Волкановски в бою с Исламом Махачевым может стать преимущество в скорости.
«Бился ли Махачев с кем-то, кто двигается так же быстро, как Волкановски? А что, если Волкановски начнет попадать по нему?
Если он несколько раз потрясет его в стойке, и что, если он сможет избегать перевода в партер?
Я хочу сказать, что Махачеву придется иметь дело с парнем, который значительно быстрее его. Вероятно, он никогда не дрался с кем-то настолько скоростным», – сказал Роган.
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