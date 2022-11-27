Конор анонсировал документалку на Netflix о себе: «Она выйдет перед моим следующим боем»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что Netflix снял документальный многосерийный фильм о нем.

«Этот документальный фильм выйдет перед моим следующим боем, четыре эпизода. И они выйдут до моего голливудского дебюта в печально известном «Доме у дороги». Вы сейчас увидите, что здесь к чему. И это не бесплатно», – написал Конор в соцсетях.

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