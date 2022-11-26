Сехудо – о возвращении в UFC: «Я снова в игре, и кто-то вот-вот преклонит колено»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе рассказал о планах по возвращению в октагон.

«Трипл Си» заявил, что помимо титула в легчайшем весе, он намерен попробовать себя в полулегком дивизионе.

«Я 100% возвращаюсь. В конце концов, я поднимусь в 66 килограммов, но сначала хотел бы защитить свой пояс в легчайшем весе.

Я не только попытаюсь, но и сделаю это. Я снова в игре, и кто-то вот-вот преклонит колено», – сказал Сехудо.

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