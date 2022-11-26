Чимаев и Сен-Пьер выложили совместное фото: бойцы встретились на турнире PFL 10

Теги UFC Жорж Сен-Пьер PFL / WSOF Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев и легенда ММА Жорж Сен-Пьер выложили совместное фото в соцсетях.

Спортсмены встретились в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер Гарден» на турнире PFL 10: 2022.

«Рад встрече, Хамзат. Удачи тебе в дальнейшем», – подписал публикацию Сен-Пьер.

Чимаев на своей страничке сопроводил фото обращением к канадцу: «Легенда».

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