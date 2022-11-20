Тилл – о возможном бое Чимаева и Перейры: «Хамзат повалит его за 30 секунд, Алекс не готов к такому»
Британский боец UFC Даррен Тилл уверен в победе своего одноклубника Хамзата Чимаева, если тот выйдет в октагон против чемпиона в среднем весе Алекса Перейры.
«У Перейры есть то, что было у Рамбла Джонсона. Тому достаточно было коснуться головы человека мизинцем, и тот падал. Перейра такой же.
А вот что касается его борьбы, он молод в этом спорте. Я видел, как Хамзат вызвал его, и подумал: «Боже, он повалит его за 30 секунд». Окей, это бой, но Перейра не готов к такому», – сказал Тилл.
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