Тилл – о возможном бое Чимаева и Перейры: «Хамзат повалит его за 30 секунд, Алекс не готов к такому»

Британский боец UFC Даррен Тилл уверен в победе своего одноклубника , если тот выйдет в октагон против чемпиона в среднем весе .

«У Перейры есть то, что было у Рамбла Джонсона. Тому достаточно было коснуться головы человека мизинцем, и тот падал. Перейра такой же.

А вот что касается его борьбы, он молод в этом спорте. Я видел, как Хамзат вызвал его, и подумал: «Боже, он повалит его за 30 секунд». Окей, это бой, но Перейра не готов к такому», – сказал Тилл.

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