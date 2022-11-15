RCC разработали пояс для победителя боя Шлеменко – Исмаилов

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между и .

Руководители промоушена представили специальный пояс, который будет вручен победителю боя.

На 8-килограммовом поясе, сделанном из меди и других металлов, выгравированы прозвища бойцов: «Хищник» и «Шторм».

Минеев про бой Шлеменко – Исмаилов: «Склоняюсь к тому, что Магомед одержит победу»

Бой Исмаилова и Шлеменко официально состоится 3 декабря на RCC