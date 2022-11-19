Усман Нурмагомедов про победу над Патрики Фрейре: «Для меня это так важно... Я так счастлив»

Российский легковес Усман Нурмагомедов дал комментарий после победы над Патрики Фрейре на Bellator 288.

Нурмагомедов победил единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.

«Для меня это так важно... Я так счастлив. Много эмоций, понимаете? Я просто хочу сказать вам спасибо. Многие парни со всего мира присылают сообщения, чтобы поддержать меня. Спасибо вам», – сказал Усман после боя.

Во время флеш-интервью дагестанец по видеосвязи связался с двоюродным братом : «Салам Алейкум, пояс домой едет!».

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре

Брат Хабиба дерется за пояс Bellator: Усман не похож на Орла, вместо скучной борьбы – нокауты