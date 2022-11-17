Усман Нурмагомедов: «Моя цель – положить пояс Bellator в зал школы Абдулманапа Нурмагомедова. Это укрепит наше наследие»

Легковес Bellator Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с чемпионом дивизиона Патрики Фрейре.

«Я вижу, что он устанет и сдастся, но я готов на все пять раундов. Я выйду на этот бой с полной решимостью его выиграть, чего бы это мне ни стоило.

Я готовился с гигантами этого спорта, и они меня загоняли в глубокие воды – думаю, я адаптировался и готов к пяти раундам.

Для меня большая честь выиграть этот пояс и привезти его в свою республику, в Дагестан, куда уже привез Ислам пояс UFC, а до этого привозил . Моя цель – положить этот пояс в зал школы . Это укрепит наше наследие.

Были времена, когда никто не подписывал бойцов с Кавказа. Никто не знал, где находится Дагестан, где эта часть России.

Теперь у нас два чемпиона UFC из Дагестана – бывший и действующий, а я хочу стать первым чемпионом Bellator из Дагестана. Этого у меня никто не отнимет, и мое имя будет навсегда вписано в историю», – сказал Нурмагомедов.

Бой Усмана и Фрейре состоится 18 ноября на Bellator 288.

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