Прохазка – о плане на реванш с Тейшейрой: «Покажу свое лучшее выступление»
Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка в очередной раз заявил, что недоволен выступлением в первом бою с Гловером Тейшейрой, несмотря на итоговую победу.
«Я покажу свое лучшее выступление. Как и каждый раз, я просто работаю над ошибками, допущенными в предыдущем поединке. Я не хочу повторять свои ошибки.
Я желаю улучшить борьбу и джиу-джитсу, показать больше в стойке. Дело в том, что я показал, возможно, 15-20%», – сказал чешский боец.
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