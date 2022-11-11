Исраэль Адесанья: «Я собираюсь снова пройти по кругу свой дивизион, а затем могу вернуться в полутяжелый вес»

Чемпион UFC в среднем весе готов снова попробовать свои силы в полутяжелом дивизионе.

Единственное профессиональное поражение Адесанья потерпел от Яна Блаховича решением судей.

«Я собираюсь снова пройти по кругу свой дивизион, а затем могу вернуться в полутяжелый вес. В частности, из-за своего эго, и просто потому, что я могу это сделать.

Необязательно, чтобы это был титульный бой. Прямо сейчас парень из Paradigm Sports Иржи Прохазка удерживает пояс в полутяжелом весе, и пусть он делает свое дело.

Если что, есть еще тяжелый вес. Я не говорю, что могу побить каждого полутяжеловеса или тяжеловеса, но я определенно доставлю им проблемы», – сказал Адесанья.

13 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке Адесанья подерется с .

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