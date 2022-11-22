Прохазка – о спортивных целях: «Хочу, чтобы мое выступление приносило мне удовольствие»

Чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что его глобальная цель в спорте – получать удовольствие от своих выступлений.

«Я дерусь, поскольку хочу показать свое лучшее выступление, правильно? Это самое главное.

Нужно быть довольным этим. Я хочу, чтобы мое выступление принесло мне больше удовольствия», – сказал Прохазка.

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