Прохазка – о спортивных целях: «Хочу, чтобы мое выступление приносило мне удовольствие»
Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка заявил, что его глобальная цель в спорте – получать удовольствие от своих выступлений.
«Я дерусь, поскольку хочу показать свое лучшее выступление, правильно? Это самое главное.
Нужно быть довольным этим. Я хочу, чтобы мое выступление принесло мне больше удовольствия», – сказал Прохазка.
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