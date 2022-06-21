Александр Шлеменко: «С удовольствием помогу Хабибу в подготовке к бою с Адесаньей»

Российский боец отреагировал на слова менеджера Али Абдель-Азиза о том, что экс-чемпион UFC в легком весе с легкостью победит чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесанью.

«Если бы Хабиб решил вернуться, то бой с Чарльзом Оливейрой был бы более вероятным. Но если брать в расчет ситуацию со сгонкой, то тогда пришлось бы биться с Адесаньей.

В полусреднем весе титулом владеет Камару Усман, а они с Нурмагомедовым друзья, поэтому их поединок вряд ли возможен.

Я бы с огромным интересом посмотрел за битвой Нурмагомедова с Адесаньей. Если бы Хабибу понадобилось, с удовольствием помог бы ему в подготовке к этому бою», – сказал Шлеменко.

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