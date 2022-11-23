Ярослав Амосов проведет защиту титула Bellator от Логана Сторли в феврале

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Ярослав Амосов Bellator 291 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов 25 февраля в Дублине проведет реванш с временным чемпионом организации Логаном Сторли.

Бой пройдет в рамках турнира Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

В ноябре 2020-го украинец нанес американцу единственное поражение в карьере, победив раздельным решением судей.

Украинец Ярослав Амосов не будет защищать пояс Bellator, потому что находится в теробороне. Британец Пейдж сразится за временный титул

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