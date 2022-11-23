Умар Нурмагомедов 14 января подерется с Раони Барселосом

Теги легчайший вес UFC MMA UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российскому бойцу UFC легчайшего дивизиона Умару Нурмагомедову назначен следующий бой.

14 января на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе Нурмагомедов подерется с бразильцем Раони Барселосом.

26-летний Умар идет на серии их трех побед в UFC. 35-летний Барселос в последнем поединке вернулся на победную серию после двух поражений подряд.

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