Дэйна Уайт – об обжорстве Пэдди Пимблетта: «Очень плохо набирать, а затем сбрасывать такой вес»

Президент UFC Дэйна Уайт высказался об образе жизни Пэдди Пимблетта, который дерется в категории до 70 килограммов, но во внесоревновательный период разъедается до 90 килограммов.

«Это не очень хорошо, и мы все это знаем. Мы знаем, что набирать, а затем сбрасывать такой вес, это очень плохо, и это определенно не продлевает вашу карьеру.

Это тяжело для тела и органов, но послушайте – он взрослый мужчина, и может делать все, что ему вздумается», – сказал Уайт.

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