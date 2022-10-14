Прохазка признался, что восхищается Густафсоном: «Он снова возвращается в клетку даже после всех поражений»

Чемпион UFC в полутяжелом весе уважительно высказался о бывшем претенденте на титул Александре Густафсоне.

«Я с Алексом часто тренировался в Швеции. Он отличный человек, отец и спарринг-партнер. Он очень спокоен, и он знает, как контролировать свою силу во время тренировок.

В общем, я отношусь к нему с большим уважением. И я могу сказать, что я его фанат. Когда я увидел анонс его боя с Овинсом Сент-Прю, я подумал: «Блин, он снова возвращается в клетку даже после всех поражений».

Это очень вдохновляющий пример для меня. Он продолжает верить в себя. Он знает, что с ним еще не покончено», – сказал Прохазка.

Прохазка и Тейшейра проведут реванш в декабре 2022 года (журналист Джон Морган)