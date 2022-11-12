Шон О’Мэлли признался, что увеличил половой орган: «Это оказалось больнее, чем я думал»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли рассказал, что увеличил половой орган.

«Это могло помочь с обхватом и эффективностью. Поэтому я такой: «Хорошо, мне не впервые вставлять иглу в свой агрегат, давайте мне укол, доктор».

Это оказалось больнее, чем я думал. А меня заверили, что это не так уж и больно.

У меня был выбор, кто будет делать укол: парень или девушка. Я сказал, что хочу, чтобы это была горячая врачиха. Она схватила мой болт, и он тут же начал подниматься.

Я такой: «Черт побери, простите». Затем вошел доктор-мужчина и сказал: «Хочешь, я подержу твою руку?», и у меня упал», – рассказал О’Мэлли.

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