Хамзат Чимаев прилетит в Абу-Даби, где обсудит с UFC следующий бой
В команде шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева рассказали о планах бойца.
«Хамзат прилетит сегодня в Абу-Даби на турнир UFC 280. Он обсудит с руководством организации следующий бой», – сообщили в команде.
В сентябре Чимаев победил сабмишеном в первом раунде Кевина Холланда и изъявил желание перейти в средний вес.
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