Хамзат Чимаев прилетит в Абу-Даби, где обсудит с UFC следующий бой

В команде шведа чеченского происхождения рассказали о планах бойца.

«Хамзат прилетит сегодня в Абу-Даби на турнир 280. Он обсудит с руководством организации следующий бой», – сообщили в команде.

В сентябре Чимаев победил сабмишеном в первом раунде Кевина Холланда и изъявил желание перейти в средний вес.

Кевин Холланд заработал за бой с Хамзатом Чимаевым 800 тысяч долларов

Менеджер Чимаева: «Хамзат находится в России, но у него нет проблем с ограничением передвижения»