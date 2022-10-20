Хамзат Чимаев прилетит в Абу-Даби, где обсудит с UFC следующий бой

Теги UFC MMA средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

В команде шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева рассказали о планах бойца.

«Хамзат прилетит сегодня в Абу-Даби на турнир UFC 280. Он обсудит с руководством организации следующий бой», – сообщили в команде.

В сентябре Чимаев победил сабмишеном в первом раунде Кевина Холланда и изъявил желание перейти в средний вес.

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