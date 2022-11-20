Муслим Салихов: «У меня отличная команда, я готов к большим боям»
Полусредневес UFC Муслим Салихов заявил, что готов к боям с соперниками из топ-15 дивизиона.
«Я всегда стараюсь ярко выступить, а также всегда говорю, что могу еще лучше. Это не придел моих возможностей.
Я недавно поменял команду. Теперь я в American Top Team и чувствую, что моя выносливость становиться лучше, моя борьба становиться лучше и у меня лучший тренер.
У него огромнейший опыт в борьбе. В этом направлении ему просто нет равных. Так что теперь у меня отличная команда и я готов к большим боям», – сказал Муслим.
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