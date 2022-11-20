Бонусы UFC Fight Night 215: Салихов получил 50 тысяч долларов за лучший перформанс турнира

Теги UFC Ион Куцелаба Муслим Салихов Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Fight Night 215, в главном событии которого прошел полутяжевес Кеннеди Нзечукву нокаутировал Иона Куцелабу во втором раунде.

За это Нзечукву получил приз в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Такой же бонус заработали Муслим Салихов (нокаутировал Андре Фиалью), Джек Делла Маддалена (нокаутировал Дэнни Робертса) и Наталья Силва (нокаутировала Терезу Бледу).

В очередной раз Дэйна Уайт по итогам турнира не вручил награду за лучший поединок вечера.

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