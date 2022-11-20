Салихов – о победе над Фиалью: «Не нервничал и ждал момент, чтобы финишировать бой»

Полусредневес UFC Муслим Салихов поделился мыслями о победе над Андре Фиалью, которого россиянин нокаутировал в третьем раунде.

«В первом раунде он хорошо поймал меня, разбил левый глаз, после чего я видел двух Андре Фиалью вместо одного.

Я не мог понять, где он находится. После этого, во втором раунде, я заметил, что он подустал. Я в хорошей форме, настолько хорошей, что готов был драться хоть пять раундов.

Так что во втором раунде я не нервничал, а просто ожидал своего момента, чтобы нанести удар и финишировать бой», – сказал Муслим.

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