Хавьер Мендес: «Усман Нурмагомедов дрался блестяще и с умом, поэтому смог взять пояс»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес поздравил Усмана Нурмагомедова с завоеванием пояса Bellator в легком весе.

На Bellator 288 Нурмагомедов победил Патрики Фрейре единогласным решением судей.

«Еще один Нурмагомедов взял титул чемпиона в легком весе. Усман Нурмагомедов дрался блестяще и с умом, поэтому смог взять пояс.

У команды АKA появился первый чемпион Bellator. Ислам Махачев – чемпион UFC, а теперь у нас есть чемпион Bellator», – написал Мендес.

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