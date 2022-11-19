Хавьер Мендес: «Усман Нурмагомедов дрался блестяще и с умом, поэтому смог взять пояс»
Тренер зала AKA Хавьер Мендес поздравил Усмана Нурмагомедова с завоеванием пояса Bellator в легком весе.
На Bellator 288 Нурмагомедов победил Патрики Фрейре единогласным решением судей.
«Еще один Нурмагомедов взял титул чемпиона в легком весе. Усман Нурмагомедов дрался блестяще и с умом, поэтому смог взять пояс.
У команды АKA появился первый чемпион Bellator. Ислам Махачев – чемпион UFC, а теперь у нас есть чемпион Bellator», – написал Мендес.
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