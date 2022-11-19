Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова: «Еще один пояс в копилку нашей команды»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Патрики Фрейре.
На Bellator 288 россиянин победил бразильца единогласным решением судей и стал чемпионом легкого дивизиона.
«Поздравляю, братья! Еще один пояс в копилку нашей команды. Тяжелый труд – и результат не заставит себя ждать», – написал Махачев в социальных сетях.
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