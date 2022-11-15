Адесанья намерен взять паузу в боях: «Я дрался трижды за 10 месяцев, я заслужил отдых»

Бывший чемпион в среднем весе заявил, что в начале 2023 года не намерен принимать новый бой.

Новозеландец напомнил, что был активным бойцом в последнее время, признавшись, что нуждается в отдыхе.

«Я поем, возможно, выпью немного, а потом выйду куда-нибудь, может быть, схожу на новогодний концерт.

Мне не особо удавалось расслабиться, поэтому в этот Новый год и Рождество я собираюсь по-настоящему развлечься и просто отдохнуть.

Возможно, я буду путешествовать и помогать своим товарищам по команде готовиться к боям. Я заслуживаю отдыха. Я заработал его.

С Перейрой у меня был третий бой за 10 месяцев в качестве чемпиона, и каждый раз я ставил на кон все. Так что я заслужил получить небольшой отпуск», – сказал Адесанья.

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