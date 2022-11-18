Bellator 288: Немков против Андерсона, Нурмагомедов против Фрейре и другие бои

Теги Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Гран-при полутяжеловесов Bellator Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре Bellator 288 Бокс/MMA/UFC

В Чикаго (Иллинойс) в ночь на 19 ноября состоится турнир Bellator 288, в главном событии которого пройдет финальный бой Гран-при в полутяжелом весе и бой за титул между Вадимом Немковым (14-2) и Кори Андерсоном (16-5).

В со-главном событии состоится бой за титул в легком весе между Патрики Фрейре (24-10) и Усманом Нурмагомедовым (15-0).

Другие бои главного карда:

Даниэль Вайхель (42-13) vs Тимур Хизриев (11-0);

Тайрелл Форчун (12-2) vs Дэниель Джеймс (13-6-1);

Роман Фаралдо (8-0) vs Леван Чокхели (10-2).

Взвешивание Bellator 288: Немков легче Андерсона, Нурмагомедов тяжелее Фрейре

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