Bellator 288: Немков против Андерсона, Нурмагомедов против Фрейре и другие бои
В Чикаго (Иллинойс) в ночь на 19 ноября состоится турнир Bellator 288, в главном событии которого пройдет финальный бой Гран-при в полутяжелом весе и бой за титул между Вадимом Немковым (14-2) и Кори Андерсоном (16-5).
В со-главном событии состоится бой за титул в легком весе между Патрики Фрейре (24-10) и Усманом Нурмагомедовым (15-0).
Другие бои главного карда:
Даниэль Вайхель (42-13) vs Тимур Хизриев (11-0);
Тайрелл Форчун (12-2) vs Дэниель Джеймс (13-6-1);
Роман Фаралдо (8-0) vs Леван Чокхели (10-2).
Взвешивание Bellator 288: Немков легче Андерсона, Нурмагомедов тяжелее Фрейре
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