Патрики Фрейре: «Мне нравится доказывать людям, что они не правы»

Чемпион Bellator в легком весе заявил, что его устраивает статус андердога в поединке против .

«Мне нравится доказывать людям, что они не правы. Когда я пришел в Bellator, то постоянно было одно и то же, на протяжении многих лет.

Я был аутсайдером, но меня это не волнует, а наоборот мотивирует. Я хочу доказать, что эти люди ошибаются», – сказал Фрейре.

Усман Нурмагомедов: «Моя цель – положить пояс Bellator в зал школы Абдулманапа Нурмагомедова. Это укрепит наше наследие»