Патрики Фрейре: «Мне нравится доказывать людям, что они не правы»

Теги легкий вес (MMA) Bellator Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре Bellator 288 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в легком весе Патрики Фрейре заявил, что его устраивает статус андердога в поединке против Усмана Нурмагомедова.

«Мне нравится доказывать людям, что они не правы. Когда я пришел в Bellator, то постоянно было одно и то же, на протяжении многих лет.

Я был аутсайдером, но меня это не волнует, а наоборот мотивирует. Я хочу доказать, что эти люди ошибаются», – сказал Фрейре.

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