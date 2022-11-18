Патрики Фрейре: «Мне нравится доказывать людям, что они не правы»
Чемпион Bellator в легком весе Патрики Фрейре заявил, что его устраивает статус андердога в поединке против Усмана Нурмагомедова.
«Мне нравится доказывать людям, что они не правы. Когда я пришел в Bellator, то постоянно было одно и то же, на протяжении многих лет.
Я был аутсайдером, но меня это не волнует, а наоборот мотивирует. Я хочу доказать, что эти люди ошибаются», – сказал Фрейре.
Усман Нурмагомедов: «Моя цель – положить пояс Bellator в зал школы Абдулманапа Нурмагомедова. Это укрепит наше наследие»
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