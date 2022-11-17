Андерсон про бой с Немковым: «Уверен, что буду доминировать»

Полутяжеловес Bellator Кори Андерсон поделился ожиданиями от боя с чемпионом дивизиона Вадимом Немковым.

Напомним, первый поединок между американцем и россиянином был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами.

«Продолжу с того момента, на котором мы остановились. Когда я был тренером по борьбе в колледже, моей главной задачей был просмотр и разбор записей схваток. Я мог просто сказать, что будет делать тот или иной спортсмен еще до того, как он сам подумал об этом.

Выходя на поединок с Немковым, я точно знал, что он собирается делать. Что меня удивило в тот раз? Когда я первый раз попытался повалить Вадима, он был сильным и я думал, что это продлится долго.

Но на втором тейкдауне его сила закончилась, а на третьем ее будто и не было никогда. Удивило, что он выдохся быстрее, чем я ожидал.

На этот раз никакого дополнительного давления я не испытываю. Уверен, что буду полностью доминировать», – сказал Андерсон.

Бой Немкова и Андерсона состоится 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго.

Немков про бой с Андерсоном: «Ничего не менял в подготовке. 18 ноября я буду готов»

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