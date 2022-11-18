Дэн Хукер объяснил поцелуй лысины Рогана: «Она сверкала и говорила со мной. Она была сладкой на вкус»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джо Роган Дэн Хукер Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Дэн Хукер объяснил, почему решил поцеловать комментатора Джо Рогана в голову после победы над Клаудио Пуэллесом на UFC 281.

«Голова Джо Рогана сверкала, она говорила со мной. Она шептала: «Поцелуй меня, Дэн Хукер, поцелуй».

На вкус она была сладкой. Это было волшебно. Я практически ничего вкуснее в жизни не пробовал.

Если говорить откровенно, от Джо отлично пахнет. И он хорошо ухаживает за своей головой. Она совсем не воняла и была прекрасна на вкус», – сказал новозеландец.

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