Адесанью задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за металлического кастета

Экс-чемпион UFC в среднем весе был задержан в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после того как в его вещах нашли металлический кастет.

Хранение металлических и пластиковых кастетов запрещено в Нью-Йорке. Это считается мелким правонарушением, за которое может грозить тюремное заключение сроком до одного года и штраф.

«Исраэль получил подарок от фаната, который он положил в багаж. Когда кастет обнаружили в аэропорту, Исраэль быстро от него избавился и сотрудничал с властями. Адесанья подчинился требованиям, дело было закрыто, и он отправился домой», – сообщил менеджер Тим Симпсон.

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