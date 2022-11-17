Адесанью задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за металлического кастета

Теги происшествия UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья был задержан в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после того как в его вещах нашли металлический кастет.

Хранение металлических и пластиковых кастетов запрещено в Нью-Йорке. Это считается мелким правонарушением, за которое может грозить тюремное заключение сроком до одного года и штраф.

«Исраэль получил подарок от фаната, который он положил в багаж. Когда кастет обнаружили в аэропорту, Исраэль быстро от него избавился и сотрудничал с властями. Адесанья подчинился требованиям, дело было закрыто, и он отправился домой», – сообщил менеджер Тим Симпсон.

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