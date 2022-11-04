Дэн Хукер: «Моя цель – чемпионский титул. Меня не интересуют деньги и остальное»

Рейтинговый полулегковес UFC Дэн Хукер заявил, что все еще намерен добраться до титула чемпиона сильнейшего промоушена планеты.

Напомним, что Хукер идет на серии из четырех поражений в пяти боях. В марте 2022-го Дэн неудачно вернулся в полулегкий вес, проиграв Арнольду Аллену техническим нокаутом.

«Итак, я собираюсь вернуться, и моя цель – чемпионский титул. Вы не увидите, как я выступаю в UFC, если моей целью не будет чемпионский титул.

Меня больше ничего не интересует. Это касается и денег. Мне это не интересно. Меня больше ничего не интересует кроме пояса.

Чемпионский титул означает, что вы лучший боец в мире. Мне действительно интересно драться, когда я стремлюсь стать лучшим бойцом в мире», – сказал новозеландец.

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