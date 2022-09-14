Дэн Хукер: «Думаю, Фергюсон может провести еще много интересных боев»

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер прокомментировал бой и на UFC 279.

«Это был странны и хаотичный бой. Я бы хотел, чтобы Тони вернулся в легкий дивизион. Думаю, он может провести еще много интересных поединков.

Очевидно, что он хочет продолжать драться. В конце концов, все сводится к самому бойцу. Он сам должен решить, пора ли ему уходить.

Так или иначе, Фергюсон по-прежнему зарабатывает кучу денег», – считает Хукер.

В минувшие выходные Фергюсон потерпел пятое поражение подряд, проиграл болевым приемом в четвертом раунде Диазу.

Даниэль Кормье: «Грустно смотреть на Фергюсона. Его падение было очень быстрым»

Бой Диаза и Фергюсона – ностальгия из 2010-х. Два антагониста Хабиба подрались только сейчас, но это было весело