Патрики Фрейре: «У русских фанатов нет личной жизни. Они пьют водку и тратят время на отправку мне сообщений»
Чемпион Bellator в легком весе Патрики Фрейре сообщил об оскорбительных сообщениях ему от фанатов Усмана Нурмагомедова.
«Как я реагирую на сообщения фанатов Усмана? Я думаю, что у русских фанатов нет личной жизни. Возможно, это из-за холода.
Они пьют водку и тратят большую часть своего времени на отправку мне сообщений», – сказал Фрейре.
18 ноября в Чикаго Фрейре сразится с Нурмагомедовым в рамках Bellator 288.
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