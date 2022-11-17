Патрики Фрейре: «У русских фанатов нет личной жизни. Они пьют водку и тратят время на отправку мне сообщений»

Теги MMA Bellator Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре Bellator 288 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в легком весе Патрики Фрейре сообщил об оскорбительных сообщениях ему от фанатов Усмана Нурмагомедова.

«Как я реагирую на сообщения фанатов Усмана? Я думаю, что у русских фанатов нет личной жизни. Возможно, это из-за холода.

Они пьют водку и тратят большую часть своего времени на отправку мне сообщений», – сказал Фрейре.

18 ноября в Чикаго Фрейре сразится с Нурмагомедовым в рамках Bellator 288.

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