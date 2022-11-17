Усман Нурмагомедов: «Фрейре не заслуживал титульного боя. Я лучший легковес в Bellator»

Российский легковес Усман Нурмагомедов отреагировал на заявление будущего соперника, чемпиона Bellator в легком весе Патрики Фрейре о том, что россиянин не заслуживает боя за титул.

«У меня уже четыре боя в Bellator за 1,5 года. Я думаю, что всему свое время. И сегодня я нахожусь на той позиции, на которой должен.

Не думаю, что я этого не заслуживаю, потому что Патрики этого тоже не заслуживал. Если он заслуживал, то как он получил титульный бой после того, как проиграл последний бой?

Он говорит, что я этот титульный бой не заслужил, что есть ребята более заслуживающие, но про себя что-то он забывает.

Мое личное мнение: я лучший легковес в Bellator, потому что у меня есть то, чего нет у этих ребят - стремление, амбиции, вера в себя, у меня лучшая команда.

Эти ребята могут говорить все, что угодно, но как он [Патрики] может заслуживать бой за пояс, если он один бой проигрывает, другой - выигрывает, обратно проигрывает, а потом его брат [Патрисио] уходит и он приходит за пояс драться», – сказал Нурмагомедов.

Бой Усмана и Фрейре состоится 18 ноября на 288 в Чикаго.

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