Усик не может провести бой с Фьюри позже марта: «Я не дерусь во время Великого поста»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе рассказал, когда может состояться его бой с за абсолютное чемпионство.

«Моя команда готова поговорить с Фьюри, но он действительно очень непредсказуемый человек, поэтому я не могу гарантировать дату боя.

Для меня было бы лучше подраться с феврале или начале марта. Например, 4 марта, потому что я православный человек.

Я не дерусь во время Великого поста перед Пасхой, так что все это должно пройти перед православной Пасхой (16 апреля – прим.Sports). Я хочу подраться с Фьюри, потому что мне нужен четвертый пояс. И я не желаю драться с кем-то другим, пока не получу его», – сказал Усик.

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