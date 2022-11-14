Усман Нурмагомедов: «Если Хабиб увидит, что ты прохлаждаешься на тренировках, то может выгнать тебя из зала»
Претендент на титул Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о строгости Хабиба Нурмагомедова на тренировках.
«С Хабибом у тебя нет времени на отдых. У тебя постоянные тренировки, и ты не можешь отдохнуть.
Если он увидит, что ты прохлаждаешься, то может выгнать тебя из зала. Он говорит: «Хочешь отдохнуть? Иди домой и там отдохни. Твоя мама может налить тебе чаю, и ты можешь посидеть дома. Если ты хочешь тренироваться, ты должен тренироваться в зале», – сказал Усман.
В ночь на 19 ноября Нурмагомедов проведет бой с чемпионом Bellator в легком весе Патрики Фрейре.
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