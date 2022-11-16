Канело согласен подраться с Усиком: «Я боец, который любит принимать вызовы»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес высказался о возможном поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе .

«Все хотели бы со мной подраться. Это не редкость. Усик – прекрасный боец. Он прошел весь путь в первом тяжелом весе. Я боец, который любит принимать вызовы.

Он боец, которому нравится чувствовать в ринге опасность. Это дает ему адреналин», – сказал Канело.

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