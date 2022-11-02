Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе назвал вероятное место проведения боя с .

«Организаторы пытаются выяснить, где смогут заработать больше всего денег. Лично я очень хотел бы подраться в Украине.

Украине действительно способна провести подобный поединок. Но арену выбираю не я. Был бы рад подраться на НСК «Олимпийский», но, думаю, в этот раз поединок состоится в Саудовской Аравии», – сказал Усик.

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